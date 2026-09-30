Van Gölü kıyısında kedi, fareyi yaklaşık iki saat yakalayıp serbest bıraktı

Van Gölü kıyısında kedi, fareyi yaklaşık iki saat yakalayıp serbest bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van Gölü sahilinde bir sokak kedisi, yakaladığı fareyi hemen yemek yerine yaklaşık iki saat boyunca patileri arasında tutup defalarca serbest bıraktı. Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği bu sıra dışı oyun, kedinin fareyi bırakıp kayalıklarda gözden kaybolmasıyla sona erdi.
Van Gölü sahilinde bir kedinin yakaladığı fareyi hemen yemek yerine saatlerce onunla oynaması, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Van'ın sahil bandında yürüyüş yapan vatandaşlar, eşine az rastlanır ve tebessüm ettiren bir doğa olayına tanıklık etti. Göl kıyısındaki alanda avlandığı görülen bir sokak kedisi, kısa sürede yakaladığı fareyle uzun süre vakit geçirdi.
Kedi yakaladı, fare kaçmaya çalıştı
Fareyi zarar vermeden patilerinin arasında tutan kedi, avını defalarca serbest bırakıp ardından tekrar yakaladı. Sahildeki dolaşan vatandaşların meraklı bakışları altında saatlerce süren bu "kedi-fare oyunu", izleyenlere neşeli anlar yaşattı. Zaman zaman kedinin dikkatinden faydalanıp kaçmaya çalışan fare, kedinin çevik hamleleriyle her defasında yeniden yakalandı. Çevredeki vatandaşlar, kedinin fareye zarar vermeden adeta bir oyun arkadaşı gibi davranmasını cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık iki saat süren bu sıra dışı kovalamaca, kedinin bir süre sonra fareyi serbest bırakıp sahil kayalıklarında gözden kaybolmasıyla son buldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?