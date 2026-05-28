Van Gölü'nde Dev İinci Kefali Heykeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van Gölü'nde Dev İinci Kefali Heykeli

Van Gölü\'nde Dev İinci Kefali Heykeli
28.05.2026 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Gölü sahiline yerleştirilen inci kefali heykeli, halk ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

Van Gölü sahiline yerleştirilen devasa inci kefali heykeli, yerel halk ile turistlerin ilgi odağı oldu.

Van'ın eşsiz doğal güzellikleri ve endemik türleri arasında ilk sıralarda yer alan, dünyada sadece Van Gölü havzasında yaşayan inci kefali (Chalcalburnus tarichi), bu kez bir sanat eseriyle kentin siluetindeki yerini aldı. Van Gölü sahiline yerleştirilen devasa inci kefali heykeli, hem yerel halk hem de kenti ziyaret eden turistler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Van kültürünün ve doğal yaşamının sembollerinden biri haline gelen inci kefalini temsil eden heykel, sahil bandına farklı bir görsellik kattı. Vatandaşlar heykelin hem şehrin tanıtımına katkı sunduğunu hem de inci kefalinin önemine dikkat çektiğini belirtti. Özellikle sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçiler heykelin önünde yoğunluk oluştururken, sosyal medyada da heykelle ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Vatandaşlar, Van'ın doğal ve kültürel değerlerini yansıtan bu tür çalışmaların artırılması gerektiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti. İnci kefali heykelinin, yaz sezonunda Van Gölü sahiline gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi noktalarından biri olması bekleniyor.

"20 santim boyundaki bir balık üremek için kendi boyunun 10-15 katı yüksekliğindeki kayaları zıplayarak aşıyor"

Van Gölü sahiline yerleştirilen inci kefalinin heykeli ile ilgili değerlendirme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş, "İnci kefali Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularına adapte olmuş endemik bir balık türü. Dünyada sadece burada var ve burada yaşıyor. Normalde Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında yaşamak çok zor bir hadise ama inci kefali bunu başarıyor. İnci kefali her ne kadar yaşamını Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı sularında sürdürse de üreme dönemi olan nisan ve temmuz ayları geldiği zaman üremek için göle dökülen akarsulara üreme göçü gerçekleştiriyor. İnci kefali akarsulara girdiği zaman kendi boyunun 10-15 katı yüksekliğindeki kayaları zıplayaraktan akarsuların 15-20 kilometre yukarısına çıkıyor. Kayaları geçerken belki de yüzlerce kez zıplıyor ve asla vazgeçmiyor. Akıntıyla mücadele ediyor, soğukla, dalgalarla, martılarla ve kendi boyunun 10-15 katı yüksekliğindeki kayalarla mücadele edip başarıyor. Bunu yapan sadece 20 santim boyundaki bir balık. İşte bu yönüyle inci kefali asla vazgeçmemenin dünyadaki en güzel simgelerinden birisi. Bugüne kadar Van Gölü kenarında arkamdaki gibi bir inci kefali maketi heykeli görmeniz mümkün değildi. Fakat Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Van Valiliği tarafından yapılan bu güzel eserle beraber adeta bir ruh, bir anlam kazanmış oldu. Buradan başta Van Valiliği olmak üzere Van İl Kültür Turizm Müdürlüğü'ne ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Arkamdaki bu eserin gölün dört bir yanında çok daha fazla yere konulması gerekiyor. Çünkü artık inci kefali bölgemizin bir markası ve Van dediğimiz zaman aklımıza en önce gelen canlılardan birini oluşturuyor" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Van Gölü, Kültür, Sanat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van Gölü'nde Dev İinci Kefali Heykeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
İspanya’da Başbakan Sanchez’in partisine polis baskını İspanya'da Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım“ sözlerine jet yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım" sözlerine jet yanıt

09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:58
“Asla“ demişti Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
"Asla" demişti! Şeyma Subaşı sözünü tutamadı bikinili poz verdi
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
08:16
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: Çok ıslandın sağlığına dikkat et
07:13
ABD Bender Abbas’a hava saldırısı düzenledi, İran’dan jet misilleme geldi
ABD Bender Abbas'a hava saldırısı düzenledi, İran'dan jet misilleme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 10:06:31. #7.12#
SON DAKİKA: Van Gölü'nde Dev İinci Kefali Heykeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.