Van Gölü'nde Eşsiz Gün Batımı

06.05.2026 10:46
Van Gölü, gün batımında oluşan renk cümbüşü ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor.

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, gün batımında oluşan eşsiz manzarasıyla vatandaşları kendine hayran bırakıyor.

Güneşin yavaş yavaş ufuk çizgisine yaklaşmasıyla birlikte gökyüzü kızıl, turuncu ve mor tonlara bürünürken, bu renkler Van Gölü'nün sakin sularına yansıyarak görsel bir şölen oluşturuyor. Türkiye'nin doğusunda, "Mavi Şehir" olarak anılan Van, ziyaretçilerine sadece tarihi bir yolculuk değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Güneşin gökyüzünden çekilmeye başladığı dakikalarda, Van Gölü adeta bir renk paletine dönüşüyor. Özellikle sahil kesimlerinde vakit geçiren vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları, bu eşsiz anı yaşamak için sahile akın ediyor.

Turkuazdan turuncuya uzanan bir şölen

Van Gölü'nün sodalı suları, güneş ışınlarının kırılma açısıyla birleştiğinde ortaya başka hiçbir yerde rastlanmayan bir renk cümbüşü çıkarıyor. Gökyüzü; alev kırmızısı, derin mor ve parlak turuncuya boyanırken, bu renkler gölün sakin sularına bir ayna gibi yansıyor. Kentte yaşayanlar kadar şehir dışından gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olan gün batımı manzarası, bölge turizmine de katkı sağlıyor. Sahilde yürüyüş yapan aileler, günün en huzurlu anlarını bu manzara eşliğinde yaşıyor. - VAN

Kaynak: İHA

Çevre, Doğa, Son Dakika

