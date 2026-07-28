Van sahil yolundaki parkın tahrip edilmesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van sahil yolundaki parkın tahrip edilmesine vatandaşlardan tepki

Van sahil yolundaki parkın tahrip edilmesine vatandaşlardan tepki
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da milyonlarca liralık yatırımla kazandırılan Sahil Yolu Parkı, piknikçiler tarafından tahrip ediliyor. Kamelyalar sökülmüş, banklar kırılmış, çevre kirletilmiş. Vatandaşlar güvenlik kamerası ve denetim talep ediyor.

Van'da milyonlarca liralık yatırımlarla kente kazandırılan ve vatandaşların en önemli sosyal yaşam alanlarından biri haline gelen Sahil Yolu Parkı'nın pikniğe gelen bazı vatandaşlar tarafından tahrip edilmesi tepki çekiyor.

Van sahil yolunda vatandaşların dinlenmesi, aileleriyle vakit geçirmesi ve doğayla iç içe zaman geçirmesi amacıyla yapılan park alanlarında yaşanan tahribat, kamuoyunun tepkisini çekiyor. Çekilen fotoğraflar; kamelyalarda masa ve oturma alanlarının söküldüğünü, bankların zarar gördüğünü, çevrenin kirletildiğini ve ortak kullanım alanlarının bilinçsizce tahrip edildiğini gözler önüne seriyor. Özellikle bazı kamelyalarda oturma gruplarının beton bloklarla kullanılmaz hale getirildiği, sahil boyunca bulunan bankların zarar gördüğü ve tuvaletlerde de kırık aynalar ile çeşitli tahribatların bulunduğu dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu görüntülerin Van'ın turizm kimliğine ve şehir estetiğine yakışmadığını belirtiyor. Park alanında güvenlik görevlisi ve güvenlik kameralarının yetersiz ya da hiç olmaması, kamu malına zarar veren kişilerin rahat hareket etmesine neden oluyor. Vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde denetimlerin artırılmasını ve sahil boyunca güvenlik kameralarının kurulmasını talep ediyor.

Belediyenin parkların yapımı, bakımı ve onarımı için önemli bütçeler ayırdığına dikkat çeken vatandaşlar, bu yatırımların bazı sorumsuz kişiler tarafından kısa sürede kullanılamaz hale getirildiğini ifade ederek, kamu malına zarar veren kişiler hakkında Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanmasını istiyor.

Yetkililere çağrıda bulunan bölge sakinleri, "Belediye hizmet üretmeye çalışıyor, ancak kamu malına zarar veren bilinçsiz kişiler emekleri boşa çıkarıyor. Bu alanlar hepimizin ortak değeri. Daha fazla güvenlik kamerası, düzenli denetim ve caydırıcı cezalar uygulanmalı. Kamu malını korumak sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğudur" dedi.

Van'ın en önemli yaşam ve turizm alanlarından biri olan sahil yolunun korunması için güvenlik önlemlerinin artırılması ve vandallığa karşı daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor. Bu sayede hem kamu kaynaklarının israfı önlenebilecek hem de vatandaşlar daha güvenli ve temiz bir ortamda vakit geçirebilecek.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Van, Son Dakika

Son Dakika Çevre Van sahil yolundaki parkın tahrip edilmesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedriye’nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti Bedriye'nin katili, 3 çocuğunun babası çıktı: Korkunç cinayeti itiraf etti
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
İtalya’dan geldi, Türkiye’ye damga vurdu: Daniele Santarelli İtalya'dan geldi, Türkiye'ye damga vurdu: Daniele Santarelli
Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek Bu hafta Bitcoin fiyatının yönünü bu dört veri belirleyecek
“Evde uyuyordum“ dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi "Evde uyuyordum" dedi, 140 bin liralık cezayı iptal ettirdi
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın

09:42
Savaşta bir ilk Başkenti 390’dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
Savaşta bir ilk! Başkenti 390'dan fazla İHA ile cehenneme çevirdiler
09:09
Bakan Gürlek duyurdu Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Gürlek duyurdu! Dev operasyonda 382 şüpheli gözaltına alındı
08:44
Cihan Kamer Milano’ya gitti Fenerbahçe’den Leao çıkarması
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması
08:37
Trump’ı yeniden masaya oturtan füzeler Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
Trump'ı yeniden masaya oturtan füzeler! Savaşın seyri değişti, ABD dize geldi
08:29
Defne Samyeli’den şaşırtan itiraf Evliyken eski aşkını aramış
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış
08:13
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü 260 bin kişi tahliye edildi
Milyonerlerin lüks villaları küle döndü! 260 bin kişi tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 10:10:25. #7.13#
SON DAKİKA: Van sahil yolundaki parkın tahrip edilmesine vatandaşlardan tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.