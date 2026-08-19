Yaban Domuzları Köylüleri Nöbet Tutmaya Zorladı - Son Dakika
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Yaban Domuzları Köylüleri Nöbet Tutmaya Zorladı

Yaban Domuzları Köylüleri Nöbet Tutmaya Zorladı
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Hopa'nın Çavuşlu köyünde yaban domuzları mahsullere zarar vererek köylüleri gece nöbetine mecbur bırakıyor.

Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde mısır ve lahana bahçelerine girerek ürünlere zarar veren yaban domuzları, köylüleri gece nöbetine mecbur bıraktı. Yaklaşık 20 gündür tarlalarını korumaya çalışan vatandaşlar, ateş yakıp teneke ve sopalarla gürültü çıkararak domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor.

Hopa ilçesine bağlı Çavuşlu köyünde son günlerde yerleşim alanlarına kadar yaklaşan yaban domuzları, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Özellikle mısır ve lahana bahçelerine giren domuzlar, köylülerin aylarca emek verdiği ürünlere büyük zarar verdi.

Mahsullerini korumak isteyen köylüler ise kendi imkanlarıyla önlem almaya başladı. Gece saatlerinden sabaha karşı 03.00-04.00'e kadar tarlaların çevresinde nöbet tutan vatandaşlar, ateş yakıp teneke ve sopalarla ses çıkararak domuzları uzaklaştırmaya çalışıyor.

"Asfalt silindiri gibi dümdüz etmiş"

Yaklaşık 15-20 gündür aynı sorunla mücadele ettiklerini anlatan köy sakinlerinden Erol Karabulut, yaban domuzlarının özellikle mısır tarlalarına büyük zarar verdiğini söyledi.

Gece boyunca nöbet tuttuklarını belirten Karabulut, "Gece sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Kurusıkı atıyoruz, kaçıyor ancak sabaha karşı yeniden gelip her tarafı mahvediyor. Şu anda neredeyse hiçbir mısır alanımız kalmadı. Boş mısırları bırakıyor, dolu olanları seçiyor. Asfalt dökülen silindirler vardır ya, aynı onun gibi tarlayı dümdüz etmiş. Sanki intikam alır gibi her tarafı mahvetmiş" diye konuştu.

Özellikle gece saatlerinde işten dönen çocukları için endişelendiklerini dile getiren Karabulut, köpeklerin dahi yaban domuzundan korktuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Gece dışarı çıkamıyoruz"

Bahçesindeki ürünlerin büyük bölümünün zarar gördüğünü söyleyen Hatice Karabulut da bu yılki mahsullerinin yok olduğunu ifade etti. Karabulut, "Domuzlar mısırları, bahçeleri bitirdi. Sıra bize geldi. Artık aç kalırsa bizi yiyecek diye korkuyoruz. Gece dışarı çıkamıyoruz. Sel gelir gibi aldı götürdü, daha ne yapacak? Bağırıyoruz, ses çıkarıyoruz ama kaçmıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaban Domuzları Köylüleri Nöbet Tutmaya Zorladı - Son Dakika

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