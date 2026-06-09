Yaban Keçisi Şehirde! - Son Dakika
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Yaban Keçisi Şehirde!

Yaban Keçisi Şehirde!
09.06.2026 14:10
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaban keçileri, heykellerle ilginç görüntüler oluşturdu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde kent merkezine inen yaban keçileri ilginç görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Hükümet Konağı önündeki yaban keçisi heykellerinin yanına gelen bir keçi, bir süre hareketsiz durarak gerçek ile heykeli aynı karede buluşturdu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde son yıllarda yerleşim yerlerinde sıkça görülen yaban keçileri, bu kez ilginç bir görüntüyle objektiflere yansıdı. Normalde yüksek ve sarp kayalıklarda yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, Çemişgezek sokaklarında sürüler halinde dolaşıyor. Son olarak Hükümet Konağı önündeki yaban keçisi heykellerinin bulunduğu alana gelen bir yaban keçisi, iki heykelin arasında durarak dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bir süre heykellerle birlikte hareketsiz şekilde duran yaban keçisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Çemişgezek ilçesinde doğal yaşam ile kent yaşamının iç içe geçtiği anlara sahne olan görüntüler, yaban keçisinin bir müddet sonra bölgeden ayrılmasıyla sona erdi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çemişgezek, Hayvanlar, 3. Sayfa, Tunceli, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yaban Keçisi Şehirde! - Son Dakika

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