Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi

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Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gazeteci Cem Küçük hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkarıldı. Verilen talimat doğrultusunda harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçük'ü gözaltına aldı.

İŞ ADAMLARI ŞİKAYET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçük'ün bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler ve İBB soruşturma sürecinde medyada yer alan beyanatlarla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Küçük'ün işlemleri tamamlandı. Küçük, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

10 YILDIR ÇALIŞTIĞI KURUMDAN AYRILMIŞTI

Küçük geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda 10 yıldır görev yaptığı TGRT Haber ve Türkiye gazetesinden ayrıldığını duyurmuştu.

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CEM KÜÇÜK KİMDİR?

1978 yılında Zonguldak'ta doğan Cem Küçük kariyerine muhabir olarak başladı. Küçük, uzun yıllardır siyaset ve gündem alanındaki köşe yazıları ile televizyon programlarındaki yorumlarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA

Cem Küçük, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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