Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
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Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezaevinde "gizli tanık" olduğu iddiaları gündemi sarsarken, eşi Pınar Kütahyalı'dan dikkat çeken mesajlar geldi. Cem Küçük'ün de tutuklanmasının ardından sosyal medyadan sert ifadeler kullanan Kütahyalı, "Sıra size de gelecek, korku havası seziyorum" paylaşımıyla medya dünyasındaki tartışmaları alevlendirdi.

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ve dezenformasyon suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük’ün ardından medya dünyasında sular durulmuyor. Kütahyalı’nın cezaevinde "gizli tanık" veya "itirafçı" olduğu yönündeki iddialar gündemi sallarken, eşi Pınar Kütahyalı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

"GİZLİ TANIK" İDDİALARI ORTAYA ATILDI 

18 Mayıs’ta yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen spor yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Son olarak gazeteci Cem Küçük’ün de bir "gizli tanık" ifadesi sonrası tutuklanması, iddiaları daha da alevlendirdi. Kulislerde Kütahyalı’nın cezaevinde itirafçı olduğu ve gizli tanık sıfatıyla ifade verdiği yönünde spekülasyonlar dolaşırken, gözler Kütahyalı cephesine çevrildi.

Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

"SIRA SİZE DE GELECEK"

Söz konusu iddiaların ve tutuklamaların ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak manidar açıklamalarda bulundu. Hedefindeki isimleri açıkça belirtmeyen Kütahyalı, "Sıra size de gelecek" diyerek sert ifadeler kullandı.

Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Pınar Kütahyalı'nın sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımları şu şekilde:

"Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş…

Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış.

Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa…

Sıra size de gelecek…

Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede?

Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede?

Korku havası seziyorum :) Konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil reyting yapamazsınız!!!

Aynaya bakın da sonra adımızı ağzınıza alın!"

Rasim Ozan Kütahyalı, Cem Küçük, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Rok konuştuysa vardır bildiği 1 0 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Bu hayvan da ne bulmuş bu kız? 0 0 Yanıtla
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