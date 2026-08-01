Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım

Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı ve dezenformasyon suçlamasıyla tutuklanan Cem Küçük’ün ardından medya dünyasında sular durulmuyor. Kütahyalı’nın cezaevinde "gizli tanık" veya "itirafçı" olduğu yönündeki iddialar gündemi sallarken, eşi Pınar Kütahyalı’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"GİZLİ TANIK" İDDİALARI ORTAYA ATILDI

18 Mayıs’ta yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen spor yorumcusu ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Son olarak gazeteci Cem Küçük’ün de bir "gizli tanık" ifadesi sonrası tutuklanması, iddiaları daha da alevlendirdi. Kulislerde Kütahyalı’nın cezaevinde itirafçı olduğu ve gizli tanık sıfatıyla ifade verdiği yönünde spekülasyonlar dolaşırken, gözler Kütahyalı cephesine çevrildi.

"SIRA SİZE DE GELECEK"

Söz konusu iddiaların ve tutuklamaların ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın eşi Pınar Kütahyalı sosyal medya hesabından sessizliğini bozarak manidar açıklamalarda bulundu. Hedefindeki isimleri açıkça belirtmeyen Kütahyalı, "Sıra size de gelecek" diyerek sert ifadeler kullandı.

Pınar Kütahyalı'nın sosyal medyayı hareketlendiren paylaşımları şu şekilde:

"Neymiş… İlahi adalet herkese işliyormuş…

Herkes demek ki; kapısının önündeki pisliklere bakacakmış.

Dinime küfredenler de bari Müslüman olsa…

Sıra size de gelecek…

Sabahlara kadar yapılan yayınlar nerede?

Herboloklar kendi pislikleriniz çıkmasın diye hedef göstermeleriniz nerede?

Korku havası seziyorum :) Konuşsanıza gerçi konuşacağınız kişi çok izlenmeye değer biri değil reyting yapamazsınız!!!

Aynaya bakın da sonra adımızı ağzınıza alın!"