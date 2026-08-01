Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli

Bakırköy'de gündüz vakti bir parkta yaşanan ve vatandaşların tepkisini çeken uygunsuz görüntülere bir yenisi eklendi. Benzer bir olay bu kez Kocaeli'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ve çocukların bulunduğu kamuya açık bir parkta kaydedilen görüntülerde, iki kişinin etraftakilere aldırış etmeden sergilediği rahat tutumlar dikkat çekti.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

Parkta bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde yer alan kişilerin yaşlarının 18'den küçük olduğu değerlendirildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar tepkilerini dile getirdi.

"DENETİMLERİ ARTIRIN" ÇAĞRISI

Kamu alanlarında bu tür davranışların artmasına isyan eden vatandaşlar, yetkililerden park ve bahçelerdeki denetimlerin artırılmasını ve gerekli adli/idari işlemlerin yapılmasını talep etti.