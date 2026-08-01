Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bakırköy'de bir parkta iki kişinin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulunmasının yankıları sürerken, bir skandal görüntü de Kocaeli'nden geldi. Yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen iki kişinin kamuya açık parktaki görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bakırköy'de gündüz vakti bir parkta yaşanan ve vatandaşların tepkisini çeken uygunsuz görüntülere bir yenisi eklendi. Benzer bir olay bu kez Kocaeli'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ve çocukların bulunduğu kamuya açık bir parkta kaydedilen görüntülerde, iki kişinin etraftakilere aldırış etmeden sergilediği rahat tutumlar dikkat çekti.

YAŞLARI 18'DEN KÜÇÜK

Parkta bulunan diğer kişilerin cep telefonu kameralarıyla kaydettiği görüntülerde yer alan kişilerin yaşlarının 18'den küçük olduğu değerlendirildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. 

"DENETİMLERİ ARTIRIN" ÇAĞRISI 

Kamu alanlarında bu tür davranışların artmasına isyan eden vatandaşlar, yetkililerden park ve bahçelerdeki denetimlerin artırılmasını ve gerekli adli/idari işlemlerin yapılmasını talep etti.

İstanbul, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    haberciliginizin ta...gerçek bilinmesi gereken haberleri yayınlamamak bildirmemek için verdiginiz böyle haberler olur anncaa 1 1 Yanıtla
  • Ramazan Doğan Ramazan Doğan:
    kim tepki gösteriyormuş bunlara…yalan haber yapmayın biz ekonomiyi yönetemeyip ülkeyi batıran hükümete tepki gösteriyoruz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor Tarih belli oldu Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor! Tarih belli oldu
Dehşet anları kamerada İyi niyeti yüzünden canından oldu Dehşet anları kamerada! İyi niyeti yüzünden canından oldu
Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar Meydan savaşı gibi kavga: Sopaları kılıç, taşları ok gibi kullandılar
Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi Gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük adliyeye sevk edildi
Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu Düğün konvoyuyla yolu kapatmanın bedeli ağır oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu İspanya Başbakanı Sanchez, göçmen kriziyle ilgili sessizliğini bozdu
İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç… İtalyan moda ikonundan olay Türkiye paylaşımı: Daha önce hiç…
Icardi sevgilisini havaya kaldırdı Spor salonundaki anlar dikkat çekti Icardi sevgilisini havaya kaldırdı! Spor salonundaki anlar dikkat çekti
Yüz ifadesi değişti Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler Yüz ifadesi değişti! Baskına giden zabıta ekiplerini şaşırtan sözler

14:30
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu Eşinden olay paylaşım
Rasim Ozan Kütahyalı gizli tanık mı oldu? Eşinden olay paylaşım
14:05
Semt pazarında genç kadına elle tacize gözaltı
Semt pazarında genç kadına elle tacize gözaltı
14:02
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim
Aziz Yıldırım o isimleri hedef aldı: Siz paralı köpeksiniz, evinize gelirim!
12:42
Fenerbahçe’de Yüksek Divan karıştı Aziz Yıldırım’dan çok sert tepki
Fenerbahçe'de Yüksek Divan karıştı! Aziz Yıldırım'dan çok sert tepki
12:38
Infantino geri adım attı Kriz çıkaran plan rafa kalktı
Infantino geri adım attı! Kriz çıkaran plan rafa kalktı
12:37
Türkiye’nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
Türkiye'nin en bilinen markalarından ikisi el değiştirdi
12:05
Erdoğan’a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
Erdoğan'a suikast timindeki son teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
11:35
Bunu hesaba katmamışlardı İspanya’ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı
Bunu hesaba katmamışlardı! İspanya'ya akın eden göçmenler geri dönmeye başladı
10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 14:33:39. #7.12#
SON DAKİKA: Bir rezil görüntü daha! Önce Bakırköy şimdi Kocaeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.