Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de bir çocuğa darp iddiasıyla tutuklanan M.E, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanıyor.

Mersin'in Barış Mahallesi'nde bulunan bir markette 31 Temmuz 2026 günü saat 15.28 sıralarında meydana gelen olayda, 1972 doğumlu Mehmet Erke'nin 9 yaşındaki Mehmet Ali Demir'e yönelik şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyet birimlerince hazırlanan raporda; şüphelinin market içerisinde çocukları kovalamaya çalıştığı, kaçamayan ve köşeye sıkışan Mehmet Ali Demir'i yumrukladığı, ardından havaya kaldırıp yere fırlatarak darbettiği tespit edildi. Görüntülerin sosyal medyada yer alması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı

ARA SOKAKLARDA YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Mehmet Erke olduğunu belirledi. Polis ekipleri, Erke'yi aynı gün saat 18.00 sıralarında Barış Mahallesi'ndeki ara sokaklarda yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin davranışları nedeniyle akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde değerlendirme yapıldığı ve adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı

"BANA GÜLDÜKLERİNİ DÜŞÜNDÜM" SAVUNMASI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Erke'nin ifadesi ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen ve serbest bırakılmasını talep eden Erke ifadesinde şunları söyledi:

"Ben bu konuda savunmada bulunmuştum, o savunmamı aynen tekrar ederim, ekleyeceğim veya değiştireceğim bir husus yoktur. Ben bahsi geçen çocuğa sadece 1-2 sille vurdum, videolardaki şahıs benim, ben vurdukça o yere düştü. Öldürme amacım yoktu, çocuklar beni görünce güldükleri için böyle bir şey yaptım, bana güldüklerini düşündüm. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ederim."

Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Tutuklama, 3. Sayfa, Akdeniz, Mersin, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Çocuk Darp Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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