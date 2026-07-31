"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu - Son Dakika
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"Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu

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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, bir fırının önünde çıkan "ne bakıyorsun" kavgasında, tarafları ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti. Yürütülen çalışmalarda, 3 şüpheli gözaltına alınırken, olaya karışan şahısların suç dosyası da kabarık çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, bir fırının önünde çıkan "ne bakıyorsun" kavgasında, tarafları ayırmak isteyen esnaf hayatını kaybetti.

Bayrampaşa ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde, dün saat 16.50 sıralarında edinilen bilgiye göre, Çiğdem Canbaz, kızı ile bir fırının önünden geçtikleri sırada, müşteri olan Raşit Özbek arasında, "ne bakıyorsun" tartışması yaşandı. Tartışma, kısa süre içerisinde sona ererken, olaydan 25 dakika sonra Çiğdem Canbaz, eşi Enis Emre Canbaz ile olay yerine gelerek, fırının önünde oturan şahsı darp etmeye başladı. Kavganın kısa sürede büyümesi üzerine Raşit Özbek'in babası, Cemil Özbek de kavgaya dahil oldu.

ESNAF KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Olay sırasında, Enis Emre Canbaz, belinde bulunan silahı çıkardıktan sonra yaşanan arbedede silah patladı. Olay sonucu, fırın sahibi Mehmet Pehlivan göğsünden yaralandı. Enis Emre Canbaz ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen ekiplerce şüpheliler, Enis Emre Canbaz, Raşit Özbek ile babası Cemil Özbek gözaltına alındı.

Öte yandan, olay sırasında yaralanan Mehmet Pehlivan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SUÇ DOSYALARI HAYLİ KABARIK

Ekiplerin, olay yerinde yaptığı incelemelerde, çevrede 4 adet boş kovan, 1 adet dolu fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslara yönelik yapılan araştırmalarda, şüpheli Raşit Ö.'nün 9, şüpheli Enis Emre C.'nin 13, eşi Çiğdem C.'nin ise 3 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Raşit Özbek, Cemil Özbek ile Enis Emre Canbaz emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Olaya ilişkin konuşan Nevzat Koç isimli vatandaş, "Burada birisi birisine bakmış. Kadın gidip kocasına söylüyor. Kocası da buraya geliyor. Kavga ettikleri sırada Mehmet Abi araya giriyor. Araya girince silahtan çıkan kurşun ona denk geliyor. Olayın aslı bu kadar. Ben Mehmet Abi'den simit alıyordum, kendisinden çok memnundum. Kimseye bir zararı yoktu. Burada yaralanmış, hastanede vefat etmiş" dedi.

Olayı gören mahalle sakini Ali Bayrak ise "Ayırma maksadıyla müdahale eder etmez bir silah sesi gelince Mehmet içeri giriyor. Vurulduğu esnada ben gördüm. İçeri girdiğinde yere düşmüştü. Laf ettin diyen insanın babası da buradaydı. Oradan müdahale etti ve silahı eline aldı. O çocukta kalktı, kızlar bağırıp çağırıyordu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Laf atma' kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Laf atma" kavgasında silahlar konuştu: Olan esnafa oldu - Son Dakika
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