Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunanlar arasındaki teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunanlar arasındaki teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunanlar arasındaki teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi
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15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe’nin Afyonkarahisar’da yakalandığı hücre evi görüntülendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu terörist Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığı hücre evi görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişiminde, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan özel kuvvetler timi içerisinde görev yapan ve kırmızı bültenle aranan helikopter pilotu ihraç yüzbaşı B.K. isimli şahıs Afyonkarahisar TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlükleri İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu yakalandığı belirtildi.

Terörist erzakla yakalandı

Baskın yapılan Dörtyol Mahallesi'ndeki hücre evinde yakalanan şahsın bolca miktarda erzak aldığı dikkatlerden kaçmazken ayrıca şahsın yakalandığı odada yarısı dolu viski şişesinin de bulunduğu görüldü. 3 katlı olan binada tek kalan kişinin ise yakalanan terörist Karakaya olduğu belirlendi.

Teröristin yakalandığı hücre evinin yanı başında FETÖ'den el konulan otelin bulunması dikkat cekti

Teröristin yakalandığı bölgenin hemen yanı başında FETÖ'nün darbe girişimi sonrası sahibi A.A.'nın örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle el konulan 5 yıldızlı bir termal otelin de bulunması dikkatlerden kaçmadı. El konulan otelin sahibi A.C., FETÖ davası çerçevesinde tutuklanmış ve 3 yıl tutukluluğun ardından serbest bırakılmıştı.

Karakaya'nın yakalandığı hücre evinde yanında önemli miktarda para ve sahte kimlikle yakalandığı belirtildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz, 3. Sayfa, Marmaris, Afyon, Afyon, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunanlar arasındaki teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunanlar arasındaki teröristin yakalandığı hücre evi görüntülendi - Son Dakika
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