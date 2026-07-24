Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İzmir: Parçalı bulutlu 33
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29
Son Dakika › Çevre › Yağışlı Hava Sona Eriyor - Son Dakika
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