Yağışlı Hava Sona Eriyor - Son Dakika
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Yağışlı Hava Sona Eriyor

24.07.2026 09:12
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Yurt genelinde sağanak yağışlar bekleniyor, sıcaklıklar düşecek ve rüzgar kuvvetli esecek.

Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı bulutlu 33

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 29

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yağışlı Hava Sona Eriyor - Son Dakika

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