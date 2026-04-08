Yağışlı Hava Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu(Van ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas, Malatya, Muş ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli yönlerden, Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derece (3 ila 7) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Akdeniz'in doğusu ve iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 10

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 13

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17