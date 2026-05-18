Yalova\'da Orman Temizlik Etkinliği

18.05.2026 14:18
Vali Usta, öğrencilere yangın tehlikesi oluşturan atıkları toplattı. Ormanların korunması vurgulandı.

Yalova'da "Orman Benim" etkinliğinde Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilerle ormanlık alana atılan ve yangın tehlikesi oluşturan atıkları topladı.

Türkiye'de 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Yalova merkeze bağlı Paşakent Mahallesi'ndeki ormanlık alanda katı atık toplama etkinliği düzenlendi. Yalova Orman İşletme Müdürlüğü himayesindeki etkinliğe katılan Ahmet Hamdi Usta, burada yaptığı açıklamada, "Bu kampanya Gençlik Spor Bakanlığı ile Tarım Orman Bakanı Orman Genel Müdürü'nün birlikte yürüttüğü bir proje. Biliyorsunuz Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 92'si insan hatası kaynaklı orman yangınları. Dolayısıyla bu etkinlik en büyük amacımız orman yangına sebep olacak yanıcı maddeleri ortadan kaldırmak amacıyla bunu yapıyoruz. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber ormanlar için yangın büyük bir tehdit oluşturmaya başladı ki bu anlamda en kırılgan şehirlerden birisi Yalova, yüzde 60'ı ormana kaplı olan bir yer. Dolayısıyla bugün burada gençlerimizle beraber, çocuklarımızla beraber yanıcı ortama sebep olabilecek yanıcı maddeleri ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma yapacağız. ve bunu tüm Yalova genelinde de çocuklarımızla beraber yaygınlaştırmaya çalışıyoruz" dedi.

Ormanlara sonraki nesillerin bize emaneti olarak bakmamız gerektiğini söyleyen Usta, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu emaneti, aldığımız bir emaneti bizden sonraki çocuklarımıza, gençlerimize en güzel şekilde teslim etmemiz lazım. Bu anlamda bu etkinlikten dolayı Orman Genel Müdürlüğümüzden gelen Spor Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Katılan Milli Eğitim camiamıza, çocuklarımıza, Orman İşletme Müdürlüğü'nüze de çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımdaki duyarlılığım en büyükleriyle yaygınlaşması istiyorum. İnşallah yeşil ve güzel bir Yalova'yı korumak konusunda bu yaz döneminde hep beraber çalışalım diyoruz. Geçen yıllarda çok başarılı geçmişti. Orman yangınları çok azdı. Aynı duyarlılığı bu sene de bekliyoruz. Özellikle yaz mevsimiyle beraber piknik yapılması, yangın, ateşli piknik yapılması konusunda da bütün vatandaşlarımı uyarıyorum." - YALOVA

Kaynak: İHA

