Yangın Sonrası Bal Ormanı Projesi - Son Dakika
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Yangın Sonrası Bal Ormanı Projesi

Yangın Sonrası Bal Ormanı Projesi
30.06.2026 13:41
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Denizli'nin Buldan ilçesinde yangın sonrası oluşturulan Bal Ormanı, arıcıların yeni gözdesi oldu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen orman yangınının ardından küllerinden doğan bölge, arıcıların yeni gözdesi oluyor. Türlübey Mahallesi'nde yanan sahada kurulan "Bal Ormanı" projesi kapsamında dikilen binlerce aromatik bitki ve fidanla ormanlardan adeta bal damlayacak.

Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde geçmiş dönemde meydana gelen orman yangınının ardından yeşillendirme ve üretime katkı sağlama amacıyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Buldan Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen projeyle, yanan 44 hektarlık alanda hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Yangının izlerini silmek ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla sahaya lavanta, kekik ve alıç türlerinden oluşan binlerce fidan dikildi. Bölgedeki biyoçeşitliliği ve bal verimini artırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında, alana dut ve biberiye dikimleri de yapılarak bitki florası daha da zenginleştirildi.

750 kovan kapasiteli konaklama alanları oluşturuldu

Yanan alanların hızla ağaçlandırılmasının yanı sıra bölge ekonomisine ve arıcılık faaliyetlerine büyük katkı sunması hedeflenen Türlübey Bal Ormanı'nda altyapı çalışmaları tamamlandı. Arıcıların rahatça üretim yapabilmesi amacıyla sahanın farklı noktalarında toplam 750 kovan kapasiteli arı konaklama alanları oluşturuldu. Aromatik bitkilerin çiçek açmasıyla birlikte hem doğanın hızla kendini yenilemesi hem de bölgeden yüksek kalitede bal üretimi gerçekleştirilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Buldan, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yangın Sonrası Bal Ormanı Projesi - Son Dakika

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