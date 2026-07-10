Yangınlara Hızlı Müdahale Aracı Geliştirildi - Son Dakika
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Yangınlara Hızlı Müdahale Aracı Geliştirildi

Yangınlara Hızlı Müdahale Aracı Geliştirildi
10.07.2026 14:38
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Taşköprü'de oto tamircisi, orman yangınlarına müdahale için yeni bir araç geliştirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2020 yılında çıkan orman yangının ardından etkilenen oto tamircisi, orman yangınlarına pikaplar ve kamyonetlerle hızlı müdahaleyi kolaylaştıracak 350 litre su ve 40 litre köpük kapasiteli söndürme aracı geliştirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaklaşık 50 yıldır oto tamirciliği yapan Sami Yıldız, ilçede 2020 yılında bin 256 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangından etkilenerek, yangınlara ilk müdahaleyi hızlandıracak bir araç geliştirmeye karar verdi. Daha sonra çalışmalara başlayan Yıldız, kamyonet ve pikapların kasasında taşınabilen ve 350 litre su ve 40 litre köpükle yangınlara hızlı müdahaleyi sağlayacak cihaz geliştirdi. Ürettiği prototipi Orman Bölge Müdürlüğü personeliyle birlikte test eden Yıldız, şu ana kadar 100'den fazla araca 250 bin liraya mal ettikleri cihazdan taktıklarını söyledi.

"Taşköprü'deki orman yangının sonra YİMA'ya geliştirdik"

Fikrin çıkma aşamasını anlatan Sami Yıldız, "Yangında yaklaşık bin 256 hektarlık bir ormanımız yandı. Bu yangında itfaiyelerin bir yerden bir yere intikali zorlaştı. Ondan sonra zaten bu fikir Orman Bölge Müdürümüz ile birlikte çıktı. Bunu nasıl geliştiririz diye biz devamlı fikir alışverişi yaptık. Orman Bölge Müdürü ile bir gün oturup konuşurken pikapların kasasında da yangın söndürme için aparatın olmasının daha kolay olacağını, dizel motorlu, çabuk, pratik, daha kullanışlı, daha az masraflı, her yerde tamirlerinin yapılabileceği bir araç yapalım diye düşündük. 2021 yılında bu projeyi yapmaya başladık. Çıraklık devrelerimiz oldu. Yaptık, bozduk, dağlara gittik, dağlarda yattık, su sıktık, yangın söndürdük, eksiklerimizi gördük. Bunları harmanladık ve karşımıza YİMA isminde bir araç çıktı" dedi.

"4 yıldır YİMA'nın üzerinde çalışıyorum"

4 yıldır ürettiği araç üzerinde çalıştığını belirten Yıldız, "Bunda Orman Bölge Müdürlüğü'nün çaycısından şoförüne, ormancısından işletme şefine kadar herkesin, bütün paydaşlarımızın bir emeği var, bir fikri var. Fikirleri birleştire birleştire 2021'den bu yana bu proje buraya kadar geldi. Pikaplar, araziye sadece yangın söndürme için gitmiyorlar, varil taşıyorlar. Varil koyacak yerleri var. Bu önemliydi. Depomuzun üzerinde bir rafımız var. Oraya da kazma ile kürekleri, hortumları koyabiliyoruz. Çünkü ormancılık faaliyetlerini yaparken bir sürü ekipmana ihtiyaçları var. Biz, pikabın kasasını doldursaydık bu sefer ekipmanları koyamayacaktık, hizmet aracı olarak kullanamayacaktık. Şimdi biz, bu aracı hem hizmet aracı hem müdahale aracı olarak kullanabiliyoruz" diye konuştu.

"Tankımız, 350 litre su ve 40 litre köpük alıyor"

350 litre su ve 40 litre köpük alan cihazın 10 beygirlik dizel bir motopompayla çalıştığını belirterek, "4 tane su vanası, 1 tane köpük vanası var. Gazımız, istopumuz var. Bir de marş var. Hem marş ile çalışabiliyor hem de ip ile çalışabiliyor. Mazotu olduktan sonra çalışmama şansı yok. Depomuz doluyken marşa bastığımız zaman depodaki su ve köpükle yangına müdahale edebiliyoruz. Müdahale ettik, su bitti. Dağda her yer su. En yakın köye gidip hemen giriş vanamızdan 5 dakikada doldurabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Yıldız, "yangına ilk müdahale aracı" (YİMA) ismi verdikleri aracın, Çankırı, Sinop, Karabük ve Bartın gibi illerden de talep gördüğünü ifade etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yangınlara Hızlı Müdahale Aracı Geliştirildi - Son Dakika

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