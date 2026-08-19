Yaralı Karaleylek Tedavi Altına Alındı

Aydın'ın Söke ilçesinde azmak kıyısında koyunlarını otlatan Selami Gündüz tarafından yaralı halde bulunan nadir türlerden karaleylek, ekipler tarafından tedavi altına alındı.

Sazlı Mahallesi'nde koyunlarını azmak kıyısında otlatan Selami Gündüz, önlerinden geçen büyük siyah renkli bir kuşun kanat çırpmasına rağmen uçamadığını fark etti. Gündüz, çocuklarıyla birlikte kuşun çevresini sararak azmak içine doğru yönelmesini sağladı. Kuşu yakalayan Gündüz, durumu Sazlı Mahallesi Muhtarı Hasan Karaman'a bildirdi. Muhtar Karaman'ın Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) yaptığı ihbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede kuşun nadir görülen türlerden biri olan Karaleylek olduğunu belirledi. Yapılan kontrollerde karaleyleğin sağ kanadının aşağıya düştüğü ve kanadını kullanamadığı tespit edildi. İncelemede, kanadın daha önce kırıldığı, kırılan kemiğin kanadın hareketini engelleyecek şekilde kaynadığı ve bu nedenle karaleyleğin uçamayarak azmak kıyısında beslenmeye çalıştığı belirlendi. Karaleylek, EKODOSD'da bir gün misafir edilerek beslenmesinin ardından Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı kuş, tedavisinin yapılması amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Karaleyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından iyileşmesi halinde yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor.

"Asıl önemli olan sulak alanların korunması"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan açıklamada, olayın Sazlı ve çevresindeki azmakların başta kuşlar olmak üzere çok sayıda canlı türü açısından önemini bir kez daha ortaya koyduğu belirtildi. Sulak alanların karaleylek gibi nadir kuş türlerinin yanı sıra çok sayıda kuş, memeli, balık, sürüngen, amfibi ve sucul canlıya yaşam alanı sağladığını ifade eden Sürücü; "Buradaki azmaklar, karaleylek gibi nadir görülen kuş türlerinin yanı sıra çok sayıda kuşa, memeliye, balığa, sürüngenlere, amfibiye ve diğer sucul canlılara yaşam alanı sağlamaktadır. Ancak ne yazık ki bu bölgedeki sulak alanlar, Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bazı fabrikalardan çıkan atıklar ve küllerle doldurulmaktadır. Bu uygulamalar, sulak alan ekosistemini ve burada yaşayan canlıların yaşam alanlarını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Sulak alanların fabrika atıkları ve küllerle doldurulması derhal engellenmeli, insanlara, kuşlara, memelilere ve sucul canlılara yaşam sağlayan bu hassas ekosistemler mutlaka koruma altına alınmalıdır. Bir karaleyleğin kurtarılması sevindiricidir; ancak asıl önemli olan, onu yaşatan sulak alanların korunmasıdır" dedi.