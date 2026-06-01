Yaralı Kazın Kurtuluşu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde atmacanın saldırısına uğrayan ve yaralanan yavru kaz, sahibi tarafından devlet hastanesine götürüldü. Kaza, ilk müdahale yapan güvenlik görevlisi ise adeta veteriner hekimi aratmadı.

Edinilen bilgilere göre, bahçesinde bulunan yavru kazı bir atmacanın saldırısından kurtaran bir vatandaş, hayvanın boyun bölgesinde oluşan yaralanma nedeniyle acil yardım arayışına girdi. Veteriner hekime ulaşamayan vatandaş, çareyi Karakoçan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurmakta buldu. Hastanede görevli nöbetçi güvenlik personeli İbrahim Demirkıran, yaralı kazı geri çevirmeyerek örnek bir davranış sergiledi. Yaralı hayvana şefkatle yaklaşan Demirkıran, boyun bölgesindeki yaraya ilk yardım ve pansuman uygulayarak kazın durumunun stabil hale gelmesine yardımcı oldu. Kazın boynunu çubuklar ile destekleyen ve dikkatlice saran güvenlik görevlisinin müdahalesi, adeta bir veteriner hekimi aratmadı.

İlk müdahalesi yapılan kaz, daha sonra gerekli veteriner kontrollerinin sağlanması amacıyla sahibine teslim edildi. - ELAZIĞ