Yaralı Şahin Koruma Altına Alındı

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaralı halde bulunan şahin koruma altına alındı.

Yenifakılı ilçesinde yaralı şahin olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi harekete geçti. Ekiplerce vatandaştan teslim alınan yaralı şahin tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. - YOZGAT