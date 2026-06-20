Yarın Hava Durumu: Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Yarın Hava Durumu: Yağış Bekleniyor

20.06.2026 10:40
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Ülke genelinde parçalı bulutlu, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık artacak.

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç), Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenirken, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 27

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 37 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yarın Hava Durumu: Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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