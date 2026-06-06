Yatağan'da Yangın Söndürme Ekibine Ziyaret - Son Dakika
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Yatağan'da Yangın Söndürme Ekibine Ziyaret

Yatağan\'da Yangın Söndürme Ekibine Ziyaret
06.06.2026 10:52
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Muğla Orman Bölge Müdürü Ülküdür, Yatağan'daki yangın söndürme ekibini ziyaret etti.

Yangın sezonunun başlamasıyla birlikte Muğla'nın Yatağan ilçesinde konuşlu yangın söndürme helikopteri ve uçuş ekibi göreve başlarken, ekibi ziyaret eden Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, hazırlıkları yerinde inceleyip personele başarılar diledi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Yatağan'da konuşlu yangın söndürme helikopteri uçuş ekibini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, yangın sezonu boyunca büyük özveriyle görev yapan uçuş personeliyle bir araya gelen Bölge Müdürü Ülküdür, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Yatağan Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk ile teknik elemanlar da hazır bulundu. Yangınlarla mücadelede hava araçlarının kritik bir görev üstlendiğini vurgulayan Ülküdür, ekibe çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Ziyaret kapsamında helikopterin teknik durumu, personelin hazırlık seviyesi ve yangın sezonuna yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Bölge Müdürü Ülküdür, orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan tüm personele kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yatağan, Muğla, Yaşam, Çevre, Son Dakika

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