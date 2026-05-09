Yavru Karaca Bahçeye İndi
09.05.2026 15:33
Sinop'ta yiyecek arayan yavru karaca, bir vatandaşın bahçesine kadar indi ve kaydedildi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Yeniçam köyü Kanadoğlu Mahallesi'nde yiyecek arayan yavru karaca, bir vatandaşın bahçesine kadar indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ormanlık alandan yerleşim yerine kadar yaklaşan yavru karaca, bir süre vatandaşın bahçesinde otladı. Çevreyi dikkatlice inceleyen karacanın sakin tavırları dikkat çekti.

Karacayı fark eden ev sahibi, cep telefonuyla kayıt aldığı görüntülerde hayvanın bahçede dolaştığı anları saniye saniye görüntüledi. Bir süre bahçede kalan yavru karaca, daha sonra gözden kaybolarak yeniden ormanlık alana yöneldi.

Yeniçam köyü sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede karaca başta olmak üzere çeşitli yaban hayvanlarının görülebildiğini belirtti. Doğayla iç içe yaşamın sürdüğü köyde vatandaşlar, yaban hayvanlarının zarar görmeden doğal ortamlarında yaşamlarını sürdürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek arayan yaban hayvanlarının kırsal bölgelerde daha sık görülebileceğini belirtirken, vatandaşların bu tür durumlarda hayvanlara yaklaşmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer ise karacaların yaşam alanlarının korunmasının biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Çevre, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
