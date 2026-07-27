Yavru Kirpi Doğaya Kazandırıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bitkin halde bulunan yavru kirpi, duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

Vatandaşlar tarafından fark edilen ve yardıma muhtaç olduğu anlaşılan yavru kirpi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tavşanlı Şefliği'ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından Emet'e gelen ekipler, yavru kirpiyi teslim alarak bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla koruma altına aldı.

Yetkililer, doğal yaşamın korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür ederek, yaralı veya bitkin halde bulunan yaban hayvanlarına bilinçsizce müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu tür durumlarda en kısa sürede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verilmesinin, hayvanların sağlıklı şekilde tedavi edilmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Emet'te yaşanan bu örnek olay, yaban hayatının korunmasına yönelik toplumsal duyarlılığın önemini bir kez daha ortaya koyarken, vatandaşların çevre ve doğaya karşı gösterdiği sorumluluk takdir topladı.