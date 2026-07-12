Yavru Leylek Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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Yavru Leylek Doğaya Bırakıldı

Yavru Leylek Doğaya Bırakıldı
12.07.2026 09:43
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Bingöl'de düşen yavru leylek, esnaf tarafından doğal yaşam alanına geri bırakıldı.

Bingöl'de defalarca yuvasından düşen yavru leylek, esnaf tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cami çatısındaki yuvasından düşen yavru leylek, vatandaşlar tarafından birkaç kez yeniden yuvasına çıkarıldı. Ancak her seferinde tekrar yuvadan düşen yavru leyleğin daha sağlıklı beslenebilmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için doğal ortamına bırakılmasına karar verildi.

Yavru leyleği doğaya bırakan esnaf İdris Ada, "Yavru leylek yuvasından düştü. Defalarca yuvasına koymaya çalıştık ancak tekrar aşağı düştü. Son çare olarak ait olduğu doğal yaşam alanına bıraktık. Umarım hayatına devam eder, annesi gibi tekrar yuva kurar ve yavrular. Şu anda gördüğünüz gibi keyfi yerinde, yemeğe de başladı" dedi.

Doğal yaşam alanına bırakılan yavru leyleğin, bir süre çevrede dolaştıktan sonra doğaya hızlı adapte olduğu görüldü. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Bingöl, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yavru Leylek Doğaya Bırakıldı - Son Dakika

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