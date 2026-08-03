Dulkadiroğlu ilçesinde park tepkisi: "Ailemizle oturacak alanımız yok" - Son Dakika
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Dulkadiroğlu ilçesinde park tepkisi: "Ailemizle oturacak alanımız yok"

Dulkadiroğlu ilçesinde park tepkisi: "Ailemizle oturacak alanımız yok"
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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Yavuzselim Mahallesi sakinleri, yıllardır çözülmeyen park, altyapı, yol ve su sorunları nedeniyle yetkililere seslendi: 'Bir an önce düzenlenmesini istiyoruz.'

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi sakinleri, yıllardır çözülemeyen park, altyapı ve çevre düzenlemesi sorunlarına dikkat çekerek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Dulkadiroğlu Belediyesi sınırlarındaki Yavuzselim Mahallesi'ndeki isimsiz park kendi haline terk edildi. Mahalle sakini Mehmet Şişman, yaklaşık 10 yıl önce yapılan parkın bugüne bakım ve onarımdan eksik olduğunu ifade ederek, parkta aydınlatma, su, elektrik ve oturma alanlarının bulunmadığını söyledi. Deprem öncesinde parkta bulunan bankların kaldırıldığını, deprem sonrası ise alana çadır kurulduğunu ifade eden Şişman, parkla beraber yol, kaldırım ve su sorunlarının da olduğunu ifade ederek yetkililerden çözüm istedi.

Şişman, "Bu park yaklaşık on yıl kadar oldu. Parkın herhangi bir ismi, cismi yok. Işıklandırması, suyu, elektriği, herhangi bir şey yok. Oturacak falan falan yok. Akşamlar çıkıp ailemizle oturabileceğimiz, çocuklarımızı oynatabileceğimiz böyle bir alanımız yok burada. Bu parkı böyle bıraktılar. Depremden sonra, depremden önce oturacaklar vardı, söktüler, depremden sonra çadır kurdular. Buraları tekrar toparlandı. İki yıldan beri buradaki yol çalışmaları var ve evlerde biz kapılarımızı penceremizi açamıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu hafta falan hepsinde de yani yaklaşık üç aydır sabah saat sekiz akşam beşe kadar sularımız kesiliyor. Yani söylenenlerin hepsinin altyapı çalışmalarının yapıldığını söyleniyor. Ama velakin biz bu durumdan gerçekten, bu yüzden biz rahatsızız. Cadde üzerinde olan bir yer. Alt taraf sürücü kursu zaten. Ana yol kenarı. Yani buna rağmen yine bakımımız yok. Buradan yetkililere çağrımız abi, yani bir an önce buraların düzenlenmesini istiyoruz" dedi.

Mihriban Şişman ise, "Bizim çocuklarımız oyun alanı istiyorlar uzak yerlere gidiyoruz. Birçok konuda toz, pislik benzeri konulardan sıkıntıdayız. Yolları kazdılar kapatmıyorlar. Akşamları çocuklarımızla parka çıkıp eğlendirmek ve vakit geçirmek istiyoruz. İnsanlar sürücü adayları sınava geliyorlar kaldırımda oturuyorlar. Onikişubat ilçesi gibi bizim de Dulkadiroğlu ilçesinin bakım ve onarım istiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dulkadiroğlu ilçesinde park tepkisi: 'Ailemizle oturacak alanımız yok' - Son Dakika

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