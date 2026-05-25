Yayla Sezonu Açıldı, Tulum Peyniri Üreticileri Çalışmalara Başladı

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte yayla sezonu açılırken, tulum peyniri üreticileri sürülerini yüksek rakımlı yaylalara taşımaya başladı.

Kentte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, yaz boyunca yaylalarda kalacak koyun ve yük hayvanlarını kamyonlara yüklemek için yoğun mesai harcadı. Ancak kamyonlara binmek istemeyen koyun ve eşekler nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.

Yükleme sırasında ürken bazı hayvanlar çevreye kaçarken, üreticiler dağılan sürüyü toplamak için saatlerce uğraştı. Özellikle eşeklerin direnmesi ve koyunların farklı yönlere kaçması nedeniyle zaman zaman renkli görüntüler oluştu.

Üreticiler, geleneksel yöntemlerle hayvanları yönlendirerek tek tek kamyonlara bindirdi. Uzun uğraşların ardından hazırlıklarını tamamlayan besiciler, Erzincan yaylalarına doğru yola çıktı.

Bölgede her yıl yaz aylarında yüksek rakımlı yaylalarda sürdürülen hayvancılık faaliyetleri kapsamında üretilen Erzincan Tulum Peyniri, Türkiye'nin önemli coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alıyor. - ERZİNCAN