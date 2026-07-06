Yaylada Ayı ve Yavruları Görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaylaya çıkmak için orman yolunu kullanan vatandaşlar, ağaçtan inen ayı ile yavrularını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Gökbel köyü sınırlarında bulunan Uzunçam Yaylası'na gitmek üzere orman yolunda araçla seyreden vatandaşlar, yol kenarındaki ağaçlık alanda hareketlilik fark etti. Bu sırada bir yavru ayının ağaçtan indiğini ve ardından anne ile diğer yavrunun da peşinden geldiğini gören araçtakiler, yaşadıkları şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, ayı ve yavrularının kısa süre yol kenarında ilerledikten sonra yeniden ormanlık alana girerek gözden kaybolduğu görülüyor. - KARABÜK