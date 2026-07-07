Yazda Ayı Sürprizi

Pülümür'deki Hel Dağları'nda yaz mevsimine rağmen karla kaplı olan yamaçlarda 2 ayı görüntülendi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bulunan yaklaşık 3 bin 300 rakımlı Hel Dağları'nda yaz mevsimine rağmen kar örtüsü üzerinde yürüyen iki ayı görüntülendi. Munzur Zirve Dağcılık Kulübü üyeleri, dağcılık faaliyeti sırasında karla kaplı yamaçlarda ilerleyen iki ayıyı fark etti. Bir süre dağa doğru tırmanan ayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaz ortasında karların arasında görüntülenen ayılar, bir süre yamaç boyunca ilerledikten sonra kayalık alana yönelerek gözden kayboldu. - TUNCELİ