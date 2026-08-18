Yeni Valilik Binasında İnceleme

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, yapımı devam eden yeni valilik binasında incelemede bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinde hasar görerek yıkılan eski hükümet konağının yerine Trabzon Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni Kahramanmaraş Valiliği hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Hükümet Konağı inşaat alanını gezen Ünlüer, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Zemin artı 3 kat olarak inşa edilen yeni Hükümet Konağı'nın toplam 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtildi. Yeni hizmet binasında Valilik birimlerinin yanı sıra farklı kamu kurumlarının da aynı çatı altında hizmet vermesi planlanıyor.

Depremin ardından yeniden inşa edilen binanın modern ve deprem yönetmeliğine uygun olarak tasarlandığı, çalışmaların tamamlanmasının ardından hizmete alınacağı bildirildi.