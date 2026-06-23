Yenice'de Çilek Hasadı Kutlandı - Son Dakika
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Yenice'de Çilek Hasadı Kutlandı

Yenice\'de Çilek Hasadı Kutlandı
23.06.2026 21:27
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çilek hasat şenliği yapıldı, üretim değeri dikkat çekti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde örtü altında yetiştirilen çileğin hasadı gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çilek hasat şenliği gerçekleştirildi. Hasat şenliğine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, daire müdürleri, üreticiler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, hasat şenliğinde yaptığı konuşmada, "Bugün Kazdağları eteklerinde bol oksijenli ve tertemiz suların aktığı Agonya Ovası'nın bereketli topraklarında, Yenicedeyiz. Kadim çağlardan bu yana bereketin simgesi olan Agonya Ovası, üretimi, emeği ve çalışkan insanlarıyla Çanakkale tarımının en güçlü merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Çanakkale bugün, 70 milyar lirayı aşan tarımsal üretim değeriyle Türkiye'nin önde gelen tarım illeri arasında bulunmaktadır. Yenice ilçemiz ise bu üretim gücünün en önemli örneklerinden biridir. Tarım alanı büyüklüğü bakımından il genelinde 6'ncı sırada bulunmasına rağmen, yaklaşık 10 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Biga'nın ardından ikinci sırada yer almaktadır. Bu, Çanakkale tarımının yüzde 14'ü demektir. Başka bir ifadeyle, ilimizde üretilen her 7 liralık tarımsal değerin 1 lirası Yenice'de üretilmektedir. Bitkisel üretimde 7 milyar 200 milyon liralık üretim değerine ulaşan ilçemiz, 5 bin 500'ü aşkın tarımsal işletmesiyle üretim gücünü her geçen yıl daha da artırmaktadır. Bu başarının tesadüf olmadığını gösteren bir başka önemli veri ise ilçemizin tarımsal nüfusudur. Yenice'de yaşayan vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 65'i geçimini tarımdan sağlamaktadır. Yani her 3 kişiden 2'si üretimin doğrudan içindedir. Tarım burada yalnızca bir geçim kaynağı gibi görünse de günlük hayatın, ekonominin ve sosyal yaşamın merkezinde yer almaktadır. İşte bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz çilek, bu ortak emeğin en güzel meyvesidir. 2025 yılı verilerine göre Çanakkale'de yaklaşık 16 bin dekar alanda 52 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştirilmiştir. Bunun yaklaşık 15 bin dekarlık kısmı Yenice'de yer almakta, üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu yine Yenice topraklarından hasat edilmiştir. Başka bir ifadeyle, Çanakkale'deki çilek üretim alanlarının yaklaşık yüzde 95'i, üretilen çileğin ise yüzde 94'ü Yenice'de bulunmaktadır. Bu rakamlar, Yenice'nin yalnızca Çanakkale'nin değil, Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Çanakkale dekar başına 3 bin 200 kilogramı aşan verimiyle Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 8,5'ini tek başına karşılamakta ve üretim miktarı bakımından ülkemizde 4'üncü sırada yer almaktadır. Bu başarının merkezinde ise Yenice'nin üretim gücü bulunmaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Toraman, Çan Kaymakamı Nebioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Demirhan, protokol üyeleri tarafından çilek hasadı gerçekleştirildi.

Çanakkale'de 2025 yılında yaklaşık 16 bin dekar alanda 52 bin tona yakın çilek üretimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin dekarlık kısmı Yenice'de yer alıyor. Üretilen 52 bin ton çileğin yaklaşık 48 bin tonu Yenice'de hasat edildi. Çanakkale dekar başına 3 bin 200 kilogramı aşan verimiyle Türkiye çilek üretiminin yaklaşık yüzde 8,5'ini karşılıyor. Üretim miktarı bakımından ise ülkede 4'üncü sırada yer alıyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Ekonomi, Yenice, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yenice'de Çilek Hasadı Kutlandı - Son Dakika

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