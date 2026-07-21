Yenipazar\'da yol yenileme çalışmaları Yörük Ali Efe Caddesi\'nde sürüyor

Yenipazar Belediyesi, Atatürk Caddesi'nde tamamlanan asfalt ve kaldırım çalışmalarının ardından Yörük Ali Efe Caddesi'nde yol yenileme çalışmalarına başladı.

Yenipazar Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü üstyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Atatürk Caddesi'nde tamamlanan asfaltlama ve kaldırım düzenleme çalışmalarının ardından ekipler, Yörük Ali Efe Caddesi'nde çalışmalara başladı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, çalışmalar kapsamında mevcut kaldırımların kaldırılarak yolun yenilendiğini belirtti. Atatürk Caddesi'nde olduğu gibi Yörük Ali Efe Caddesi'ndeki çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Ercan, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmasının hedeflendiğini söyledi. İlçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların süreceğini vurgulayan Başkan Ercan, Yenipazar'ın üç giriş yolunun da asfaltlanacağını ve kaldırımların yenileneceğini açıklayan Başkan Ercan; "Yenipazar için hizmet üretmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN