Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Sütlüce'de 15 kilometrelik yol çalışmasını inceledi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Sütlüce'de 15 kilometrelik yol çalışmasını inceledi

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, Sütlüce\'de 15 kilometrelik yol çalışmasını inceledi
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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Sütlüce'de süren yol açma, yenileme, malzeme serimi ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalarla mahalle sakinlerinin ulaşımının daha güvenli ve konforlu olması amaçlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, ilçenin kırsal mahallelerinden Sütlüce'de devam eden yol açma, yenileme, malzeme serimi ve sathi kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Geçit, Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecine katkı sunacak yatırımları Yeşilyurt'un her noktasında kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan bölgelerde gerçekleştirilen yol yenileme ve sathi kaplama çalışmalarıyla mevcut ulaşım ağının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Sütlüce Mahallesi'nin farklı mezralarında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol açma, mevcut yolların yenilenmesi, malzeme serimi ve sathi kaplama uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta sürdürülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahalle sakinlerinin ulaşım imkanlarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cüreoğlu ve Erkan Özgür ile birlikte Sütlüce Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallenin farklı noktalarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Geçit, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, mahallelerinin farklı noktalarında yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mahallemizin farklı noktalarında yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta sathi kaplama çalışmaları yapıyorlar. Mahallemize verilen sözlerin yerine getirilmesinden hepimiz mutlu oluyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit ile emeği geçen herkese mahalle sakinleri adına teşekkür ediyoruz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"Ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise ilçenin kırsal ve merkez mahallelerinde vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Sütlüce Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaların kırsal bölgelerde ulaşım altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu dile getiren Geçit, yol yenileme ve sathi kaplama çalışmalarının yanı sıra malzeme serim faaliyetlerinin de devam ettiğini kaydetti.

Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği yatırımların önemine dikkat çeken Başkan Geçit, Yeşilyurt'un her noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kırsal mahallelerin ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin Yeşilyurt'un genel kalkınma süreci açısından önemli olduğunu ifade eden Başkan Geçit, "Yeşilyurt'un kırsal mahallelerinden Sütlüce'nin farklı mezralarında yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızda malzeme serimi yapılıyor, sathi kaplama çalışmalarımız sürüyor. İlçemizin her noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şehrimiz hızla ayağa kalkıyor. Bizler de kendi bölgemizdeki yatırımlarımıza devam ediyoruz. Amacımız mahallelerimizin ulaşım konforunu artırmak, yollarımızı daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesine katkı sunmaktır" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un ihtiyaç duyulan bölgelerinde çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Başkan Geçit, ilçenin gelişimine katkı sunacak yatırımlara her geçen gün yenilerini eklediklerini söyledi.

Başkan Geçit, Sütlüce Mahallesi'nde kendilerini ağırlayan mahalle muhtarı ve vatandaşlara da teşekkür ederek, "Bizleri çok güzel bir şekilde misafir ederek ağırlayan mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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