Yılan Isırdı, Panik Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yılan Isırdı, Panik Yaşadı

Yılan Isırdı, Panik Yaşadı
21.07.2026 21:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaplı'da Kamil Kaçar, bahçesinde yılan tarafından ısırıldı, hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bahçesine inen Kamil Kaçar, yılanın saldırısına uğrayarak ayağından ısırıldı. Kaçar, ısırıldığı anda büyük panik yaşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı İsafakılı Köyü Durabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin arkasındaki bahçeye inen Kamil Kaçar, biberlerin üzerindeki otları temizlemek istediği sırada yılanın saldırısına uğradı.

Ayağında şort bulunan Kaçar, yılanın sol ayağını ısırdığını ve bir süre bırakmadığını belirterek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Kaçar, "Bir anda ne olduğunu anlayamadım. Biberlerin üzerindeki dolanan otları alacaktım. O anda sol ayağıma yılan saldırdı ve ısırdı. Isırdığı halde bırakmıyordu. Ben de diğer ayağımla yılana tekme attım ve oradan hemen uzaklaştım. Isırdığı yer kanamaya başladı. Hemen 112 sağlık ekiplerini aradım. Ne yapmam gerektiğini tarif ettiler. Kısa süre içerisinde sağlık ekipleri de sağ olsunlar geldi." dedi.

İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçar'ın tedbir amacıyla bir gün süreyle gözetim altında tutulacağı bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yılan Isırdı, Panik Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu Aydın’da piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan tonlarca tağşişli ürüne el konuldu
Fatih’te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2’si polis 3 yaralı Fatih'te polis aracının motosiklete çarptığı kaza kamerada: 2'si polis 3 yaralı
Kral Charles’tan çevre dostu camiye ziyaret Kral Charles'tan çevre dostu camiye ziyaret
Bir dönem Türkiye’nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor Bir dönem Türkiye'nin en büyüklerindendi, şimdi korku filmlerini aratmıyor
Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi’nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler Tijen Mergen’den Boğaziçi Üniversitesi'nin mezuniyet töreni için hadsiz sözler
Bolu’da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı Bolu'da lamba patladı, bina sakinleri kendilerini dışarı attı

20:19
Fatma Soydaş’a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan sert tepki
Fatma Soydaş'a Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan sert tepki
20:11
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler
19:53
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:50
Özgür Özel’in kuracağı “Yeni Parti“ye itiraz
Özgür Özel'in kuracağı "Yeni Parti"ye itiraz
19:15
Bulgaristan’da Bezmer Hava Üssü’ne ABD uçakları konuşlandırılacak
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak
19:15
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Kan donduran plan: Okul saldırısı öncesi ailesini öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 21:10:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Yılan Isırdı, Panik Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.