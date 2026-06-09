Yılanın Kurbağayı Avlama Anı Kamerada

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir yılanın, kurbağayı avlama anı cep telefonu kameralarına an be an yansıdı.

Akçakoca ilçesi Edilli köyünde bahçesinde zaman geçiren bir vatandaş, yılanın kurbağayı hızla kovaladığını fark etti. Cep telefonu kamerasını açan vatandaş, belgesel tadındaki doğal görüntüyü yakaladı. Yılan, kurbağayı bacağından yakalayarak hızla kendine doğru çekmeye başladı. Doğal yaşamdan ilginç anların kaydedildiği görüntüler kısa sürede ilgi çekerken, videonun sonunda kurbağanın akıbeti ise görüntülere yansımadı. Edilli köyünde kaydedilen görüntüler, bölgede yaban hayatının doğal döngüsünü gözler önüne serdi. - DÜZCE