Yıldırım'da BUSKİ çalışması nedeniyle cadde 13 Ekim'den itibaren trafiğe kapatılacak

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Çelebi Mehmet Mahallesi, Çınarönü Cadde'sinde Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince kanalizasyon ve yağmursuyu ana hat çalışması yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi, Çelebi Mehmet Mahallesi, Çınarönü Cadde'sinde 13 Ekim 2026 - 05 Kasım 2026 tarihleri arasında 24 saat esaslı olarak, yapılacak olan kanalizasyon ve yağmursuyu ana hat çalışmaları nedeniyle, cadde içinde trafik akışı sağlanmayacaktır. Alternatif güzergahlar ekte yer alan krokide mevcuttur. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir." denildi.