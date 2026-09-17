Yılın 6 ayı karla mücadele eden Macahel’in tünel hayali gerçek oluyor

Artvin'in Borçka ilçesinde kış aylarında kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı Macahel bölgesinin yıllardır beklediği 2 bin 150 metre uzunluğundaki tünel projesinin yapım ihalesi önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Borçka ilçesinde 6 köyün bağlı bulunduğu Camili (Macahel) bölgesi, her yıl yoğun kar yağışı nedeniyle bölge halkının zorlu mücadelesine sahne oluyor.

Gürcistan sınırında bulunan, UNESCO'nun koruması altındaki Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel'de kış aylarında kar kalınlığı bazı noktalarda 2 metreyi aşarken, yüksek kesimlerde 4 metreye kadar ulaşıyor. Yaklaşık bin 900 rakımlı bölgede yaşayan vatandaşların en büyük hayali olan tünel projesi ise gerçeğe dönüşüyor.

Ağır kış şartlarının yaşandığı bölgede hastalar zaman zaman paletli ambulanslar ve iş makineleri yardımıyla taşınıyor. Yolların ulaşıma kapanması durumunda acil hastaların özel izinle Gürcistan üzerinden Türkiye'ye nakli sağlanıyor. Bazı dönemlerde cenazeler dahi vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla zorlu şartlar altında taşınmak zorunda kalıyor.

Endemik bitkileri, tarihi camileri ve doğal güzellikleriyle öne çıkan 6 köylü Macahel bölgesinin uzun yıllardır beklediği tünel projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Bölgenin kış aylarında yaşadığı ulaşım sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırması beklenen Macahel Tüneli'nin 2 bin 150 metre uzunluğunda yapılması planlanıyor.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ve AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rize'de gerçekleştirdikleri temasların ardından hız kazanan projenin yapım ihalesinin önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.