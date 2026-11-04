Yiyecek bulamayan tilki Çankırı\'da şehir merkezine indi, cep telefonuyla görüntülendi

Çankırı'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Çankırı'da doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.