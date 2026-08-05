Dulkadiroğlu’nda vatandaşlardan yol tepkisi: "Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dulkadiroğlu’nda vatandaşlardan yol tepkisi: "Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik"

Dulkadiroğlu’nda vatandaşlardan yol tepkisi: "Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollar onarılmıyor. Mahalle sakinleri, belediye ve muhtarın ilgilenmediğini belirterek yolların bir an önce asfaltlanmasını istiyor.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında bozulan yolların uzun süredir onarılmadığını belirten vatandaşlar, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve yollarının bir an önce asfaltlanması için yetkililere çağrıda bulundu. Ne belediye başkanı ne de muhtarın ilgilenmediğini belirten mahalle sakinleri, "Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik" dedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 73060. Sokak'ta bozuk yollar ve altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan sokaklar mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Mahalle sakinleri, mahallede uzun süredir devam eden yol sorununun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, özellikle ara sokaklarda oluşan çukurlar nedeniyle sürücülerin ve yayaların güçlük yaşadığını ifade ettiler. Yaz aylarında yoğun toz, yağışlı havalarda ise çamur oluştuğunu dile getiren vatandaşlar, Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından asfalt çalışmasının bir an önce yapılmasını beklediklerini söylediler. Elektrik, kanalizasyon ve diğer altyapı hizmetlerine yönelik farklı dönemlerde yapılan çalışmalar sırasında kazılan alanların da açık bırakıldığını öne süren vatandaşlar, çalışmaların tamamlanmasını beklediklerini dile getirdiler.

"Trafo alt yapısı yapıldı ancak çalışma yok"

Mahalle sakinlerinden Müjdat Şişman, "Alt yapı çalışmaları çerçevesinde burası kazıldı yaklaşık 15-20 gündür. Trafonun alt yapıya alınması sonrası bir çalışma yapılmıştı, kalan kısmı ise açıldı ancak çalışma yok. Burası açık şekilde duruyor. Çocuklar ve insanlar için tehlikeli. Kimse gelip burayla ilgilenmiyor. Yapılmışsa da üzerinin kapatılması gerekiyor. Tehlike oluşturuyor. Burada elektrik çalışması yapıldı diye biliyoruz Akedaş'a ait" dedi.

"Her yeri kazıyorlar, mahallenin hali içler acısı bu şekilde"

Mahalle sakinlerinden Yeter Şişman ise, "Ne gelip belediye başkanı bakıyor, ne gelip muhtarı bakıyor. Sadece oy zamanı mı gerek bu millet. Yaşantımız göz önünde. Her yeri kazıyorlar, mahallenin hali içler acısı. Nereye kadar bu böyle gidecek. Deprem olalı epey zaman geçti. Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Dulkadiroğlu’nda vatandaşlardan yol tepkisi: 'Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

10:54
Trabzonspor’dan Beşiktaş’a bir transfer çalımı daha Hedef Darwin Nunez
Trabzonspor'dan Beşiktaş'a bir transfer çalımı daha! Hedef Darwin Nunez
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:05:19. #.0.2#
SON DAKİKA: Dulkadiroğlu’nda vatandaşlardan yol tepkisi: "Biz depremde bu kadar zarar görmemiştik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.