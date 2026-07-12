Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Sorgun ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi bağlar mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sorgun Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm otluk alanın yandığı öğrenildi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT