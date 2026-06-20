Yozgat\'ta Ayı Görüntüleri Şaşırttı

Yozgat'ın Çayıralan ilçesine bağlı Kaletepe köyünde iki arkadaş araçlarında otururken karşılarında iki ayıyı görünce o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaletepe köyünde Durmuş Ali Azmaz ve Nureddin Gülseven, araçlarının içerisinde oturdukları sırada köy içerisinde iki ayının dolaştığını fark etti. Karşısındaki ayıları gören Azmaz, yaşadığı hayretin ardından cep telefonu kamerasını açarak görüntü almaya başladı. Bir süre kayıt yapan Azmaz'ın araçtan inmesi üzerine ayılar bölgeden uzaklaştı. Ayıların peşinden gitmesine rağmen hayvanların ekili arazilerin arasına girerek gözden kaybolduğunu belirten Azmaz, daha sonra köy sakinlerini de dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaşadığı olayı anlatan Durmuş Ali Azmaz, "Köyde ikamet ediyorum. Ağabeyimle beraber su içmeye gelmiştik. Arabaya bindik arabadayken karşı taraftan ışığın altında iki tane ayı gördük. Bu tarafa doğru geliyordu. Birisi çok büyüktü. Video çekelim diye arabadan indik. Hayvanlar bizi görünce kaçmaya başladı. Hemen köylüleri uyarmak için sosyal medyada bildirdik. Hayvanlar büyük ihtimalle çöp konteynerlerin dadanmak için geliyor. Bir de köyümüz ormana uzak. Biz de şaşırdık. Büyük ihtimalle çöplerden dolayı buraya geldi. Köylülerimizde çöplerin ağızlarını kapattılar. İnşallah bir daha karşılaşmayız" dedi.

Nureddin Gülseven ise, "Bildiğimiz kadarıyla böyle bir olay daha önce köyümüzde yaşanmadı. Biz ilk defa gördük. Çevre köylerde olmuştu ama bizim köyümüzde ilk defa oldu. Bizi görünce kaçtılar" şeklinde konuştu. - YOZGAT