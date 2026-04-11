Yozgat\'ta Karla Mücadele Devam Ediyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta kar yağışı sonrası karayolları ekipleri ulaşım için kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sonrası, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Yozgat'ta Akdağmadeni, Çekerek, Kadışehri ve Sorgun ilçelerinde yoğunlaşan kar yağışında mağduriyet yaşanmaması için ekipler seferber oldu.

Karayolları personeli özellikle görüş mesafesinin düştüğü ve rüzgarın kar savurduğu güzergahlarda iş makineleriyle kar küreme çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yetkililer, yola çıkacak olan sürücülerin kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını, çekme halatı ve zincir gibi ekipmanları yanlarında taşımalarını önemle vurguladı. Trafik ekipleri ise ana güzergahlarda denetimlerini artırarak, sürücüleri takip mesafesi ve hız sınırları konusunda uyarıyor. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 14:12:36. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.