Yozgat'ta Mercimek Hasadı Bağladı - Son Dakika
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Yozgat'ta Mercimek Hasadı Bağladı

12.07.2026 10:40
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Yozgat'ta mercimek hasadı başladı, bu yıl yüksek verim bekleniyor. Yağışlar üreticileri sevindirdi.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Yozgat'ta mercimek hasadı başladı. Yağışların olumlu etkisiyle bu yıl üreticiler, dekarda yüksek verim bekliyor.

Yaklaşık 6 milyon 130 bin dekarlık ekilebilir tarım arazisiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan Yozgat'ta mercimek üretimi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Kent genelinde bu yıl yaklaşık 225 bin dekar alanda mercimek ekimi gerçekleştirilirken, hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticiler yoğun mesaiye başladı.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle istenilen verimi elde edemeyen üreticiler, bu sezon düzenli ve zamanında gerçekleşen yağışların ürün kalitesini ve verimini önemli ölçüde artırdığını ifade ediyor. Önceki yıllarda yaklaşık 25 bin ton seviyelerinde gerçekleşen mercimek rekoltesinin, bu yıl iklim şartlarının olumlu seyretmesi nedeniyle daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

"Bu yıl verimli bir sezon geçiriyoruz"

Çalatlı Köyü Nizamettin Dolgunyürek, geçen yıl yaşanan kuraklığın mercimek ve hububat üretimini olumsuz etkilediğini belirterek bu yıl ise tablonun tamamen değiştiğini söyledi.

Dolgunyürek, sezonun üreticiler açısından umut verici geçtiğini belirterek şunları söyledi: "Geçen sene yağışın olmamasından dolayı mercimeklerde de ekinlerde de ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu yıl ise sezon oldukça yağışlı geçti. Hasadımız güzel, mercimeğimiz güzel, ekinlerimiz güzel. Gerçekten verimli bir yıl geçiriyoruz. Geçen yıl bire iki, bire üç verim alırken bu yıl beklentimiz bire 10, bire 12 hatta bire 13 seviyelerine ulaşmak. Önceki yıllarda ise ortalama bire 8-9 civarında verim alıyorduk." - YOZGAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yozgat'ta Mercimek Hasadı Bağladı - Son Dakika

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