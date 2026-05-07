Yozgat'ta Sel Taşkını Tatbikatı

07.05.2026 19:33
Yozgat'ta 230 personelin katıldığı sel taşkını tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD koordinasyonunda yapıldı.

Merkeze bağlı Esenli köyünde 'Sel Su Baskını Afeti Yerel Düzey İl Tatbikatı' yapıldı. Yozgat Valiliği ve AFAD öncülüğünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Yozgat Afet Müdahale Planı uygulamaya alındı. Esenli köyünde bulunan Gelingüllü Barajı'ndaki tatbikatta, muhtemel taşkın senaryosu kurgulandı. 7 afet grubunun katıldığı tatbikatta 230 personel görev alırken 46 araç ile 5 bot görevlendirildi. Senaryoya göre taşkın ve sel sonucu baraj taşması nedeniyle akıntıya kapılmış görüntüsü verilen bazı maketler alana yerleştirildi. Su altı dalgıç ekipleri barajda arama kurtarma faaliyeti düzenledi. Temsili olarak kurtarılan kişilere sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Tatbikatın sonunda bot ekipleri Türk bayraklı gösteri düzenledi.

Tatbikat sonrası Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Afet öncesinde afet sonrasında hem müdahale hem planlama hem de hazırlık aşamalarını yürütmek üzere ve buradaki kapasitemizi görmek üzere AFAD Başkanlığı'mız koordinesinde, İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Türkiye Afet Müdahale Planı'nın tüm paydaşları, hizmet gruplarıyla birlikte komşu illerimizden Samsun, Kayseri ve Sivas ilimizin de katılımıyla birlikte bir baraj taşması sel su baskını tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle arkadaşlarımı tebrik ediyorum" cümlelerine yer verdi. - YOZGAT

