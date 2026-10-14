Yozgat'taki 1550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'taki 1550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat\'taki 1550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Aydıncık ile Sorgun ilçeleri arasındaki 1550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbahar renklerine büründü. Sarı, yeşil, kızıl ve kahverengi tonlara bürünen ormanlık alanlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Yozgat'ın Aydıncık ile Sorgun ilçeleri arasında bulunan bin 550 rakımlı Şebek Geçidi, sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin farklı tonlarına büründü. Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan geçitteki ormanlık alanlar, sonbaharın renkleriyle eşsiz manzaralar oluştururken, doğanın sunduğu güzellikler dron kamerasıyla görüntülendi.

Sonbahar renkleri doğayı süsledi

İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer alan Şebek Geçidi, zengin bitki örtüsü ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte ağaçların yapraklarında meydana gelen renk değişimi, bölgedeki dağ yamaçlarına farklı bir görünüm kazandırdı. Yeşilin canlı tonları arasında sarı, kızıl ve kahverenginin oluşturduğu renk geçişleri, doğada adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Farklı ağaç türleriyle dikkat çekiyor

Şebek Geçidi ve çevresindeki ormanlık alanlarda meşe, ardıç ve karaçam gibi ağaç türlerinin yanı sıra gürgen, yabani fındık, ahlat ve ıhlamur da bölgenin doğal bitki örtüsünde yer alıyor. Bölgede ayrıca, genellikle Karadeniz iklimiyle özdeşleştirilen doğu kayınının da yetişmesi dikkat çekiyor. Özellikle yüksek kesimlerin iklim ve bitki örtüsü özellikleri, bölgeye kendine özgü bir doğal görünüm kazandırıyor.

Havadan görüntülendi

Her mevsim farklı güzelliklere bürünen Şebek Geçidi, sonbaharda ortaya çıkan renkleriyle de görsel şölen sunuyor. Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, ağaçlarla kaplı yamaçların sonbahar renkleriyle bütünleşmesi ve doğanın farklı tonları bir arada sunduğu manzara gözler önüne serildi.

Kaynak: İHA
AydıncıkSorgunYozgatTurizmYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Yamal’dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi Yamal'dan gece yarısı Galatasaray itirafı: Her şeyi değiştirebilirdi
Sonbahar bitti, kış başladı Kar 20 santimetreye ulaştı Sonbahar bitti, kış başladı! Kar 20 santimetreye ulaştı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
13 yaşındaki kızın trajik sonu Nedeni isyan ettirecek cinsten 13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi Ankara-Samsun arasındaki 6 saatlik yol 2,5 saate inecek! Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi
13:05
İstanbul’da asıl tehlike şimdi başlıyor Saat verdiler, radara da yansıdı
İstanbul'da asıl tehlike şimdi başlıyor! Saat verdiler, radara da yansıdı
12:43
İstanbul’da hayatı felç eden yağış Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
İstanbul'da hayatı felç eden yağış! Okulun istinat duvarı çöktü, araştırma hastanesini su bastı
12:28
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
12:25
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
Türk pop müziğinin usta ismi Alpay vefat etti
11:45
Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu
Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 13:40:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yozgat'taki 1550 rakımlı Şebek Geçidi sonbahar renkleriyle dronla görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei