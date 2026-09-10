Yozgat Valiliği köpek sahiplerini uyardı, kayıt yaptırmayana 10 bin 423 lira ceza - Son Dakika
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Yozgat Valiliği köpek sahiplerini uyardı, kayıt yaptırmayana 10 bin 423 lira ceza

Yozgat Valiliği köpek sahiplerini uyardı, kayıt yaptırmayana 10 bin 423 lira ceza
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Yozgat Valiliği, sahipli köpeklerin kuduz aşısı ve mikroçip ile kayıt altına alınması çalışmalarının il genelinde sürdüğünü belirterek yükümlülüğünü yerine getirmeyenleri uyardı. 6 aylık yaştan büyük köpeğini kayıt altına aldırmayanlara 10 bin 423 lira, sahipli hayvanını terk edenlere ise 108 bin 370 lira idari para cezası uygulanacak.

Yozgat Valiliği, sahipli köpeklerin kuduz aşılarının yaptırılması ve mikroçip ile kayıt altına alınmasına yönelik çalışmaların il merkezi, ilçeler ve köylerde aralıksız sürdüğünü belirterek yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerine uygulanacak cezalar konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, sahipli köpeklerin kayıt altına alınmasının hem hayvanların güvenliği hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamaya göre, köpek sahiplerinin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine mikroçip, pasaport ve kuduz aşı bedelini yatırarak dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından 6 aylık yaşa kadar olan sahipli köpekler kayıt altına alınarak kuduz aşıları uygulanacak.

Terk edene 108 bin lirayı aşan ceza

Valilik, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen hayvan sahiplerini de uyardı. Buna göre, 6 aylık yaştan büyük köpeğini kayıt altına aldırmayanlara 10 bin 423 lira idari para cezası uygulandıktan sonra mikroçip takılabilecek.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipli hayvanını terk edenlere ise 108 bin 370 lira idari para cezası uygulanacak.

Öte yandan, gözetimi altındaki hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı açısından tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakan ya da kontrolünde ihmalkar davranan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanabileceği bildirildi.

Valilik açıklamasında, kayıtlı hayvanların köy ve mahalle içinde bağlı tutulması, serbest bırakılmaması ve terk edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, vatandaşların hem yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri hem de toplum sağlığının korunmasına katkı sağlamaları istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Yozgat Valiliği köpek sahiplerini uyardı, kayıt yaptırmayana 10 bin 423 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat Valiliği köpek sahiplerini uyardı, kayıt yaptırmayana 10 bin 423 lira ceza - Son Dakika
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