Yüksekova\'da aralıklı yağışlar Doski Vadisi\'nin zirvelerinde kar olarak görüldü

Yüksekova'da aralıklı yağışlar Doski Vadisi'nin zirvelerinde kar olarak görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güneydeki Doski Vadisi'nin yüksek noktaları, son günlerde aralıklarla etkili olan yağışların kara dönüşmesiyle beyazladı. İlçeden de görülen manzara vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedilirken karla mücadele ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Doski Vadisi'nin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Son günlerde bölgede aralıklarla etkisini gösteren yağışlar, ilçenin güneyinde yer alan Doski Vadisi'nin yüksek noktalarında kar olarak kendini gösterdi. İlçeden de net bir şekilde görülen kar manzarası karşısında vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Öte yandan, olumsuzluklara karşı karla mücadele ekipleri hazırlıklarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA
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