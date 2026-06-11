Yüksekova'da Dağ Bitkileri Tezgahlarda - Son Dakika
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Yüksekova'da Dağ Bitkileri Tezgahlarda

Yüksekova\'da Dağ Bitkileri Tezgahlarda
11.06.2026 17:21
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Yüksekova'da bu yıl yağışlar sayesinde artan bitki çeşitliliği, yerel halk için geçim kaynağı oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağlarda yetişen çok sayıda bitki türü, tezgahlardaki yerini aldı.

Yüksekova ilçesinde bu yıl son 10 yılın en yüksek yağış miktarı alması, bölge genelinde bitki çeşitliliğini ve bolluğunu beraberinde getirdi. Bahar ayının gelmesiyle birlikte eriyen karların ardından dağlarda yetişen ve yöre halkı tarafından hem şifa hem de yemeklik olarak tüketilen endemik bitki türleri, birçok aile için önemli bir geçim kaynağı oldu. Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en yoğun yağışlarının ardından dağlarda yeşeren ve bölge halkı tarafından hem şifa niyetine hem de geleneksel yemeklerde kullanılan çok sayıda bitki türü, tezgahlardaki yerini aldı. Dağların sarp yamaçlarından binbir emekle toplanan otlar, dar gelirli birçok vatandaş için de önemli bir istihdam alanı oluşturdu.

İlçede kış mevsiminde gerçekleşen yoğun kar ve yağmur yağışları, ilkbahar aylarında doğanın canlanmasını sağladı. Bitki çeşitliliğinde yaşanan gözle görülür artış, bölge halkı için adeta bir ekmek kapısına dönüştü. Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağlarına çıkan vatandaşlar; dik yamaçlardan ve kayalık alanlardan büyük bir titizlikle topladıkları bitkileri çuvallarla ilçe merkezine taşıyor.

"Geleneksel lezzetler ve şifa kaynağı tezgahlarda"

Yöre halkının kışlık konserve, turşu ve peynir yapımında sıklıkla tercih ettiği; aralarında siyabo, mendı, sirmo (yabani sarmısak), bıttım, uçkun (yayla muzu), kengır (kenger), hengedan, bike, lüşe, kayi ve çorin gibi bitkilerin yer aldığı onlarca çeşit ot, Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan seyyar tezgahlarda satışa sunuluyor. Hem taze tüketilen hem de kurutularak kış aylarına saklanan bu bitkiler, çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlardan da yoğun talep görüyor.

"Hem doğamızı koruyor hem evimize ekmek götürüyoruz"

Yıllardır dağlardan topladığı şifalı otları satarak ailesinin geçimini sağlayan İbrahim Akdoğan, bu yılki bereketten memnun olduklarını dile getirdi. Akdoğan, "Bu yıl Yüksekova son 10 yılın en iyi yağışını aldı. Toprak suya doyduğu için dağlarımız her zamankinden daha bereketli. Sabah namazıyla birlikte yola çıkıyor, saatlerce yüksek rakımlı dağlara tırmanıyoruz. Bu otları toplamak büyük bir emek ve sabır istiyor. Topladığımız siyabo, mendı, uçkun ve kenger gibi şifalı otları getirip burada, Cengiz Topel Caddesi'ndeki tezgahımızda taze taze vatandaşlarımıza sunuyoruz. Kimisi şifa için alıyor, kimisi meşhur otlu peynirimizde kullanmak için sirmo arıyor. Bu iş bizim hem geleneğimiz hem de geçim kaynağımız. Doğanın bize sunduğu bu bereketi toplayarak evimize helal ekmek götürüyoruz" dedi.

Yüksekova'da ot toplama sezonunun yaz ayları ortalarına kadar sürmesi ve bölge ekonomisine ciddi bir hareketlilik katmaya devam etmesi bekleniyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Hakkari, Ekonomi, Kültür, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Yüksekova'da Dağ Bitkileri Tezgahlarda - Son Dakika

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