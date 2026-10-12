Yüksekova'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı - Son Dakika
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Yüksekova'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı

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Yüksekova\'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, Cilo Dağı\'nın zirveleri karla kaplandı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, öğle saatlerinde görüş mesafesini düşürdü; sürücüler trafikte dikkatli seyrediyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla süren yağışlarla soğuk hava ilçe merkezinde etkisini sürdürürken, 4135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini olumsuz etkiledi.

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından bölgede hakim olan yağış, soğuk hava ve sis, Yüksekova'da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık bir haftadır aralıklarla süren yağışlar nedeniyle ilçe merkezinde soğuk hava etkisini gösterirken, 4135 rakımlı Cilo Dağı'nın zirveleri ise karla kaplandı.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun sis, kısa sürede etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler trafikte dikkatli seyrederken, yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yüksekova'da yoğun sis görüş mesafesini düşürdü, Cilo Dağı'nın zirveleri karla kaplandı - Son Dakika
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