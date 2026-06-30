Yunusemre\'de çöp konteynerlerine yaz mesaisi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde belediye ekipleri, yaz sıcaklarıyla birlikte artabilecek kötü koku, bakteri ve haşere oluşumunu önlemek amacıyla çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik, dezenfeksiyon, bakım ve onarım çalışması başlattı.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelinde çevre temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının neden olabileceği kötü koku, bakteri ve haşere oluşumunu engellemek amacıyla çöp konteynerlerinde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Temizlik çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki çöp konteynerlerinin bakım ve onarımları da düzenli olarak yapılıyor. Kullanım nedeniyle yıpranan veya zarar gören konteynerler belediye ekipleri tarafından onarılarak yeniden kullanıma kazandırılırken, onarılamayacak durumda olanlar ise yenileriyle değiştiriliyor.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak için ekiplerin ilçenin dört bir yanında görev yaptığını söyledi.

Yaz aylarında çöp konteynerlerinin düzenli olarak yıkanması, dezenfekte edilmesi ve bakımının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Balaban, "Temiz bir kent ortak sorumluluğumuzdur. Hemşehrilerimizin de çevre temizliği konusunda göstereceği duyarlılıkla Yunusemre'mizi hep birlikte daha temiz ve daha güzel bir geleceğe taşıyacağız." dedi. - MANİSA